さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。5月11日（月）に放送された同番組では、ゲストにハライチの岩井勇気が登場。テレビ業界の“ある演出”に対して本音をぶちまけた。【映像】ハライチ岩井がテレビの演出に思うことを吐き出し！今回はゲストの岩井が、“毒出しノート”と称してさまざまな本音を暴露。そ