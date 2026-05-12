仙台89ERSは5月12日、船生誠也と2026－27シーズンの契約が合意に至ったことを発表した。 現在32歳の船生は、195センチ90キロの体格を誇るポイントガード兼シューティングガード。アイシンシーホース三河（現シーホース三河）でキャリアを始め、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、富山グラウジーズ、琉球ゴールデンキングス、広島ドラゴンフライズ、サン