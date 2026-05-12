★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２人工知能 ３フィジカルＡＩ ４データセンター ５半導体製造装置 ６ドローン ７宇宙開発関連 ８蓄電池 ９ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ １０防衛 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「データセンター」が４位となっている。 世界的に株式市場でＡＩ関連株や半導体株への物色意欲が鮮明と