きょう（12日）未明、岡山県笠岡市で倉庫を全焼する火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。 【現場周辺の地図をみる】笠岡市で倉庫を全焼する火事けが人はなし倉庫内には農機具などが保管【岡山】 【地図】火事が起きた現場付近の地図 倉庫内には農機具が保管 警察によりますと、午前3時35分ごろ、笠岡市東大戸で倉庫から火が出ているのを近所の男性が見つけ119番通報しました。消防により火は約1時間