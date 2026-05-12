京都サンガF.C.は12日、選手・スタッフが遠征を行う際のファン・サポーターとのコミュニケーションに関し、改めて協力を呼びかけた。クラブは公式サイトで「定期的にご周知させていただいていることではございますが、遠征などの移動時に選手やスタッフに対し、公共交通機関(駅、空港)やホテル等の公共施設などでサインや写真撮影等を依頼されるケースが見受けられます」と報告。次のように注意喚起している。「みなさまご承知