フインガルリンクは5月11日に、UEC Japanとの技術提携によって、ミリ波レーダーを用いた非接触見守りと、AI行動分析を活用したAIスマートコンセント「iSure」とを組み合わせた、家庭向け見守りサービスの提供を開始した。●カメラを使わず、呼吸・動き・生活行動をAIで見守る今回、提供が開始された家庭向け見守りサービスでは、ミリ波レーダーで呼吸や動きの異常を検知するとともに、「iSure」が家庭用電気機器の使用状況をリ