¡ÚÆ°²è¡õ¼Ì¿¿¡Û①¥¹¥­¥º¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Î¡ÈÎä¤¿¤¯±ð¤á¤¯¡É¿§µ¤¡ØGQ KOREA¡Ù¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥àー¥Óー②¥é¥¹¥È¤ÎÉ½¾ð¤Ë»×¤ï¤º¥É¥­¥ê¡ÖChk Chk Boom¡×¡ßSAUVAGE ③④Èþ¤·¤µºÝÎ©¤Ä¥°¥é¥Ó¥¢ ⑤～⑦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥Ðー Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥­¥Ã¥º¡Ë¤ÎHyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥Ðー¤ò¾þ¤ë¡ØGQ KOREA¡Ù6·î¹æ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥àー¥Óー¤¬¸ø³«¡£Ä¹¤¤¹õÈ±¤¬ºÝÎ©¤ÄÍÅ±ð