【写真＆動画】Mrs. GREEN APPLEの3ショット／もぐもぐ＆ゲームを楽しむ姿 他 Mrs. GREEN APPLEの公式Xが、5月11日放送の『テレビ×ミセス』（TBS系）のオフショットを公開し、話題を集めている。 ■Mrs. GREEN APPLE、白シャツ×黒パンツのシンプルな装いで登場 公開されたのは、大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架の3ショット。3人とも白シャツに黒のパンツを合わせたシンプルな装いで、統一感のあるスタイルを披露してい