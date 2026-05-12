宮崎銀行 [東証Ｐ] が5月12日昼(12:20)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比42.2％増の198億円に拡大し、27年3月期も前期比6.9％増の212億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は56円とし、3月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は40.0％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益