エコミック [東証Ｓ] が5月12日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比2.6倍の1億5900万円に急拡大し、27年3月期も前期比19.5％増の1億9000万円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比74倍の7400万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.0％→19.8％に急改善した。 株探ニュース