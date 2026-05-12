アサンテ [東証Ｐ] が5月12日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比27.9％減の8億3700万円になり、27年3月期も前期比76.1％減の2億円に大きく落ち込む見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比13倍の6700万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.2％→2.1％に改善した。 株探ニュース