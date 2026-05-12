三洋堂ホールディングス [東証Ｓ] が5月12日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比66.1％増の2.7億円に拡大したが、27年3月期は前期比28.3％減の2億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は1円で、10期ぶりに復配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比45.8％増の1.5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.1％→3.4％に改善した。