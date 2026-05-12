旭化成 [東証Ｐ] が5月12日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比19.1％増の2304億円になり、27年3月期も前期比7.4％増の2475億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を40円→42円(前の期は38円)に増額し、今期も前期比2円増の44円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は