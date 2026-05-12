日神グループホールディングス [東証Ｐ] が5月12日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比95.6％増の60億円に拡大したが、27年3月期は前期比16.7％減の50億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の37円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.9％減の24.2億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の8.0％→8.