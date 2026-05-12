デイトナ [東証Ｓ] が5月12日昼(12:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比6.3％増の3.5億円に伸び、1-6月期(上期)計画の8.1億円に対する進捗率は5年平均の35.7％を上回る43.1％に達した。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の10.0％→10.0％に低下した。 株探ニュース