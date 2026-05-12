光通信 [東証Ｐ] が5月12日昼(12:30)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の1200億円→1510億円(前の期は1175億円)に25.8％上方修正し、増益率が2.1％増→28.5％増に拡大し、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の496億円→806億円(前年同期は693億円)に62.4％増額