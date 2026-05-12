熊本市は、今年度予定していた自動運転バスの実証運行を取りやめると発表しました。 【写真を見る】自動運転バスの導入"白紙"に熊本市が実証運行を中止技術面や運行コストに課題 熊本市は、路線バスの運転手不足解消に向け、2024年度から自動運転バスを実証運行してきました。 熊本城周辺や、南熊本駅と花畑広場前を結ぶルートで、国の交付金も含め2億600万円を投じています。 本格導入の時期をいったん白紙に 熊本