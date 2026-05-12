◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)ドジャースが4回に打線がつながり試合をひっくり返しました。1点を追う4回、先頭打者のフレディ・フリーマン選手が2打席連続となる安打で出塁。そこからカイル・タッカー選手、ウィル・スミス選手、マックス・マンシー選手と右腕トレバー・マクドナルド投手から4連打で同点に追いつきます。さらに無死満塁から7番のアンディ・パヘス選手はショートゴロの併殺の