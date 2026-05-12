農作業中に起きる事故を防ごうと、JAグループによる安全運動がはじまりました。 【写真を見る】農作業の安全運動「シートベルト着用と熱中症対策を」去年は熊本県内で8人死亡熊本 これは、農作業が忙しくなる春と秋の年2回実施するもので、12日の朝は、JA熊本経済連の職員など約100人が集まって出発式が行われました。 去年は農作業中に8人が死亡 去年、熊本県内ではトラクターからの転落や熱中症など、農