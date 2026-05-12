プロ野球・ソフトバンクは12日、尾形崇斗投手、井上朋也選手とDeNAの山本祐大選手による交換トレードに合意したことを発表しました。プロ9年目を迎える尾形投手は、2017年に育成ドラフト1位でソフトバンクに入団すると、2020年の支配下登録とともに1軍デビュー。以来、ブルペンの一翼を担うと、通算90試合の登板で4勝4敗、8ホールド、防御率4.00をマークしてきました。昨季はキャリアハイとなる38試合にリリーフ登板し、今季は10試