俳優・有村架純（３３）が１２日、都内で飲料メーカー「伊藤園」の日本茶の未来に向けた取り組みを発表するイベントにタレント・なかやまきんに君（４７）と出席した。伊藤園のＣＭキャラクターを務める有村は、緑茶のイメージにぴったりの緑一色のノースリーブドレスで登場。お茶の葉「純国産」応援団長を務めるきんに君は有村を見て「きれいなタンクトップを着られていますけど」と見とれながら言うと有村は「一応そうですか