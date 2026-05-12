ゴールデンウィークに帰省し、親の老後や相続について家族で話した人も多いのではないでしょうか。実は、相続税には「配偶者なら1億6000万円まで非課税」という大きな特例があります。知らないまま相続を迎えると、損をしてしまうケースも少なくありません。今回は、『事例でわかる 失敗しない相続対策入門』(税理士法人チェスター 監／円満相続を支援する士業の会 編／株式会社エッサム 著／あさ出版)から、配偶者の税額軽減制度