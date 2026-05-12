「注射するだけで痩せられる」--そんなイメージで語られがちな肥満治療薬。しかし実際には、肥満の本質は“体重”そのものではなく、健康リスクとの関係にあります。肥満症の正しい考え方と、薬の役割について解説します。○肥満の問題の本質は「体重が重い」ことではない※画像はイメージです「肥満は万病のもと」と言われます。肥満とは、体に必要以上の脂肪が蓄積した状態を指し、日本ではBMI(体格指数)が25以上の場合を肥満と