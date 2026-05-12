COBOL PARKは5月11日、メインフレーム領域におけるアプリケーション保守開発サービスの知見を生かし、2026年4月1日付でAI活用に特化した新組織「AI推進室」を新設したことを発表した。属人化や人材不足といった課題に対応しながら、顧客の基幹システムの安定運用と段階的なモダナイゼーションを支援する。○新組織設立の背景メインフレームは現在でも多くの企業の基幹業務を支える重要なシステム基盤として利用されているが、業界