WEST.の重岡大毅主演映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』より、追加キャストとして石丸幹二、伊藤歩らの出演が発表。あわせてキービジュアルも解禁され、重岡、原菜乃華、田中みな実のインタビューや撮影時のメイキング映像を収めたスペシャル動画も公開された。【動画】『5秒で完全犯罪を生成する方法』スペシャル動画本作は、人間の選択とテクノロジーが交錯する完全犯罪サスペンス。原案・脚本・プロデュースを手がけるの