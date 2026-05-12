大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）や映画『爆弾』、現在放送中の金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系／毎週金曜22時）など途切れることなく話題作への出演を重ね、どのような作品でも“その世界の住人”として存在する俳優、染谷将太。現役医師作家・久坂部羊による衝撃作を映画化した『廃用身』では、患者の幸福と合理性を追い求めるあまり、危うい領域へと踏み込んでいく孤高の医師を怪演。見る者の心