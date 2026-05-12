『装甲騎兵ボトムズ』シリーズの完全新作となる『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女（ヘクセ）』2部作の第1作が、11月20日より劇場公開されることが決定。あわせて、特報映像とティザービジュアル、場面写真も一挙解禁された。【動画】『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女』特報映像本作は、サンライズ50周年記念作品となる『装甲騎兵ボトムズ』シリーズ完全新作。監督に押井守、アニメーション制作にサンライズ、制作協力にProduction I