【シャトレーゼ】では、和洋のスイーツのバリエーションが豊富。今回は「和菓子」にフォーカスし、季節感あふれる限定商品から定番の一品、さらにはストックしておきたくなる冷凍スイーツまでピックアップしました。気分やシーンに合わせて、お気に入りを見つけて！ 濃い緑が印象的！ 季節を感じる和菓子の定番 手摘みした国産よもぎを混ぜ合わせた米粉生地で、北海道産小豆を使っ