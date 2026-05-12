家事を完璧にこなしてきた専業主婦の姑。働く嫁の家事のやり方に不満があるようでしたが、そんな姑に孫の世話と家事を全部任せる機会が訪れ──姑に表れた心境の変化とは？ 知人から聞いたエピソードを紹介します。 丁寧に家事をしてきた姑 私は30代で、パートで働いています。夫は一人っ子で、姑も夫にはかなり手をかけて育てたようす。 さらに、姑は専業主婦だったこともあり、比較的家事に時間を取れたそう