お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹の妻でフリーアナウンサー・中村仁美が、12日までにInstagramを更新。手作りお弁当を披露すると、ファンから称賛が寄せられた。【写真】中村仁美46歳、“手作り料理”に絶賛の声お弁当も「めちゃ美味しそう」（12枚）中村は2011年に大竹と結婚、息子を2012年3月、2015年9月、2019年6月に出産している3児の母。Instagramではたびたび手作り料理や子どもへのお弁当を投稿し、話題を呼んで