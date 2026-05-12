フリーの岡副麻希アナウンサーが、１２日までに自身のインスタグラムを更新。家族ショットを公開した。岡副アナは「毎日５時、６時起きの娘（ここ１週間４時台起きはなし！）今朝起きると天気がとても良かったので娘が自転車に乗れないにも関わらず笑伊豆のサイクルスポーツセンターに行ってきました」とつづり、複数枚の写真をアップ。消防車の乗り物に乗る２歳娘に運転の指示を出す夫でレーシングドライバーの蒲生尚