笠岡警察署 警察によりますと、12日午前3時35分ごろ、岡山県笠岡市東大戸で、近くに住む人から「倉庫が燃えている」と119番通報がありました。 駆け付けた消防が約1時間半後に火を消し止めましたが、木造平屋建ての倉庫1棟が全焼しました。けが人はいませんでした。 倉庫は出火当時無人で、農機具などが入っていたということです。 警察が火事の原因などを調べています。