現地メディア「Rijnmond」が伝えたオランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世はプレミアリーグクラブからの関心が伝えられており、ワールドカップ（W杯）後の来季の去就が注目を集めている。現地メディアは今季のリーグ最終戦がフェイエノールトでのラストマッチとなり、移籍金1500万ユーロ（約27億8000万円）程度での退団の可能性を報じている。上田は今季のエールディビジで31試合に出場し、25得点。2位に8得点差をつ