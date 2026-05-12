記事ポイント1つのオリジナルファンをマット・キャリーリュック・抱っこ紐に付け替えて使えるシリーズが2026年5月フルライン販売開始「空調クールマット」2026年モデルは新たにアルミシートを内蔵し、保冷剤の持続時間が従来比約3.7倍に延長ユーザーの声から誕生した「洗い替えマット」単品販売も同時スタート、3Dメッシュ素材で全5色展開 夏の猛暑からペットを守るための暑さ対策グッズが、2026年5月にフルライン販売を開始