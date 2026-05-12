記事ポイントフジ日本株式会社が77年の糖研究から生まれた発酵性食物繊維イヌリンのブランド『Inulina®』をリニューアル“腸内発酵100％”のサトウキビ由来イヌリンを採用し、腸を起点とした健康をサポートリニューアル第一弾商品は2026年6月発売予定、ブランドサイトも同月公開予定 腸内環境を意識した生活、いわゆる「腸活」への関心が高まるなか、砂糖事業から出発したフジ日本が、独自の発酵性食物繊維イヌリンブラ