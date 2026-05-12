記事ポイントエンカレッジ・テクノロジが16年連続市場シェアNo.1のシステム証跡監査ツール「ESS REC 6」の最新バージョンV6.2を2026年5月12日に販売開始リモート作業時の監視中断検知・画面ロック機能や、複数角度顔照合による本人確認強化など4つの主要アップデートを実装Starter Editionの年間ライセンスは5台構成で791,000円から、Enterprise Editionは300台構成で15,580,000円（永久ライセンス）まで展開 エンカレッジ・