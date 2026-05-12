記事ポイント立山黒部アルペンルートが2026年5月12日より「みくりが池雪解け情報」をSNSと公式サイトで毎週配信「みくりが池ブルー」と称される青く澄んだ湖面は、今年は例年よりやや早く姿を現す見込み室堂ターミナル内ではみくりが池ブルーをイメージしたオリジナルソフトクリームなどが楽しめます 富山県と長野県を結ぶ山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」に、今年も初夏の訪れが届いています。運営を担う立山黒部貫