歌手の華原朋美（51）が11日、自身のインスタグラムを更新。長男とのプライベートショットを披露した。華原は「ここ最近、ずっと家族で色んなとこへ遊びに行ってます子供って可愛い」と書き出し投稿。「こどもの日に急遽、お部屋に温泉付きホテルに行ったり、お食事も最高でした」「テレビの収録が一本入っていたのでとても楽しく収録をさせて頂きサファリパークでは車を借りて動物さんにご飯あげたり、おもちゃ買いに行っ