アジア系投資ファンドのMBKパートナーズがアルミ缶大手のアルテミラ・ホールディングス（HD、東京）を買収することが12日、分かった。買収は外為法に基づく事前審査の対象だったが、既に当局から承認を受けた。MBKは工作機械大手の牧野フライス製作所の買収について政府から4月に中止勧告を受け、断念していた。MBKは、米投資ファンドのアポロ・グローバル・マネジメントが保有しているアルテミラHD株を買い取る。買収額は千数