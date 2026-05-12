シリーズSDGs、「地球を笑顔にするWEEK」です。子どもたち自身の『選択』を重視する小学校が台湾にあります。時間割を決めるのも、問題の解決策を考えるのも子ども。既存のカリキュラムにとらわれない教育方法が子どもたちにもたらすものとは。自然に囲まれた校内で子どもたちの声が響き渡ります。台湾・新北市にある小学校。都市部から離れた山あいにありますが、入学希望者は後を絶ちません。Q.みんなこの学校好きですか？「すご