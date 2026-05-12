愚陀仏庵のイメージ図松山市は12日、明治時代に俳人正岡子規と文豪夏目漱石が同居した「愚陀仏庵」を再建し、7月24日にオープンすると発表した。当時のたたずまいを再現し、句会などに使える貸し出しスペースを設ける。隣接するガイダンス棟では2人の交流などについてパネルで紹介する。愚陀仏庵は子規や漱石らが集まって句会を開き、近代文学革新のきっかけになった場所とされる。1945年に空襲で焼失し82年に再建されたが、20