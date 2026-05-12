ＪＲ東海道線の車内で液体のようなものをスプレーでまき、電車を遅延させたとして、神奈川県警は１２日、東京都大田区、自称土木作業員の少年（１６）を威力業務妨害容疑で逮捕した。発表によると、少年は１０日午後４時半頃、東海道線上り電車内で液体のようなものをスプレーで噴霧し、電車を約２時間１５分遅滞させるなどＪＲ東日本の業務を妨害した疑い。液体の成分は不明。少年は「持っていたスプレーを噴射した」などと話