犬がみせる『老化のサイン』５選 犬がシニア期に入ると、少しずつ老化のサインが見え始めます。ここでは、どのようなサインが現れるのか見ていきましょう。 1.活動量が減り寝ている時間が増える 犬がシニア期に入ると、徐々に体力が低下していきます。体力の回復も遅くなるので、日中の活動量が減り、寝ている時間が増えたと感じることも多くなるでしょう。 一般的に、健康的な成犬は1日12～15時間程度の睡