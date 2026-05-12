【趣味ギア適性診断】今やスマホさえあれば、動画を撮りそのままサッと編集してSNSなどにアップロード可能。一方で、カメラやPCを駆使すれば細部にもこだわった動画を仕上げられる。アナタはどっち派？＊＊＊【TYPE 1・インドアおこもり没入派】スマホの動画撮影に関しては、オートフレーミングを筆頭にAIによる撮影補助機能が増えた。今春のGalaxy S26 Ultraでも、動きながらでも水平を維持できる「水平ロック」機能が話