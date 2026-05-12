岡山シンフォニーホールを拠点に活動する岡山フィルハーモニック管弦楽団が、東京で特別公演を行いました。 【写真を見る】岡フィルが東京で特別公演岡山市出身のピアニストとオーケストラが力強く繊細な演奏を披露【岡山】 クラシック音楽の殿堂として名高い、サントリーホールを舞台に開かれた特別公演です。ソリストには、岡山市出身のピアニスト中桐望さんを迎え、オーケストラ