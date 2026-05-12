ハイアット リージェンシー 東京ベイは、「仮面ライダーアギト」とコラボして「仮面ライダーアギトコラボルーム」や食事メニューを4月29日から5月31日まで提供する。客室は大人のためのプレミアムノスタルジーをテーマに、仮面ライダーアギトの世界観を表現した。宿泊者にはオリジナルデザインのステンレスタンブラー、ロゴパーカー、メモスタンド、クリアカードをプレゼントするほか、一部アメニティもオリジナル仕様とした。ザ