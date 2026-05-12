楽天モバイルは12日、販売中のAndroidスマートフォン「CMF Phone 2 Pro」の価格を改定した。これまで4万7900円だったところ、4800円値下げし、4万3100円で販売する。 値下げは、「楽天モバイル」公式サイトと実店舗の「楽天モバイルショップ」、「楽天モバイル公式 楽天市場店」で実施される。 CMF Phone 2 Proは、Nothingのサブブランド「CMF」を冠した、ミドルレンジのAndroidスマートフォン。楽天モ