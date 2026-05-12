NTTは、拡張現実（AR）環境において、実体がないバーチャルなもの（仮想対象）の形を変えると、バーチャルにも関わらず柔らかさや粘り気といった質感を感じられるという新たな手法を発表した。 パソコンやスマートフォンのカメラで取得した指の動きと、ディスプレイ上の仮想対象の変形をリアルタイムに連動させる。マウスやコントローラーなどの専用装置を必要とせず、視覚情報のみで触感