演歌歌手の藤あや子が11日に自身のアメブロを更新。夫からのサプライズで豪華な誕生日ディナーを楽しんだことを報告した。この日、藤は「毎年の誕生日ディナーは夫がサプライズでセレクトしてくれます」と切り出し「どんなレストランかワクワクドキドキしながら到着した場所は…なんと『ブルガリホテル』でした」と明かした。続けて、レストランの雰囲気について「都会の夕陽を眺めながらノンアルシャンパンで乾杯 ラグジュアリー