タレントの北斗晶が11日に自身のアメブロを更新。母の日に息子たちや孫からプレゼントをもらったことを明かした。この日、北斗は「昨日10日は母の日でしたね」と切り出し「私は、今年も有難いことに実家の母も、九州の義母も元気でいてくれてるので..この年になっても、2人にお祝いをしてやれました」と報告。義母については「今年は卒寿 めでたい年です」とつづった。続けて「娘としてのお祝いの後は..母としてお祝いをしてもらい